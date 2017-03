De trajectcontrole op de A2 bij Maastricht in de Koning Willem-Alexandertunnel wordt volgende week in fases ingevoerd. Op 20 maart wordt de trajectcontrole actief voor het verkeer dat via de tunnel richting het zuiden reist, meldde het Openbaar Ministerie maandag. De controles in de tunnel richting het noorden worden naar verwachting in mei ingevoerd.

De camera’s hangen voor en na de tunnel. Hierdoor wordt over een afstand van ongeveer de 2,5 kilometer de gemiddelde snelheid gemeten.