Een touringcar is dinsdagochtend in brand gevlogen op de A59 bij Rosmalen, richting Oss, aldus de ANWB. Op beelden is te zien dat het voertuig op de vluchtstrook staat, omhuld in een forse rookwolk.

Volgens de VerkeersInformatieDienst zaten er geen passagiers in de bus en zou de chauffeur ongedeerd zijn. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.