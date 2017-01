Tot negen jaar cel geëist voor wapenhandel

Tegen vijf verdachten van wapenhandel heeft het Openbaar Ministerie (OM) donderdag tot negen jaar cel geëist bij de rechtbank in Amsterdam. Volgens de officier van justitie zijn er aanwijzingen dat de wapens die zij leverden werden gebruikt voor de liquidatiegolf die ons land, en met name Amsterdam, al zeker zo’n vijf jaar in zijn greep heeft.

„De verdachten hebben zich maandenlang beziggehouden met illegale wapenhandel”, aldus de officier donderdag. „De verdachten hebben daarmee bijgedragen aan het in omloop brengen van illegale wapens en munitie in Nederland en zij hebben zich daarbij niet bekommerd om het gevaar dat dit voor de maatschappij en voor de veiligheid van anderen meebrengt.”

De strafeisen lopen uiteen van drie tot negen jaar. Volgens het OM hebben de mannen, die een „goed georganiseerd en hiërarchisch samenwerkingsverband” zouden vormen, tijdens de zitting weinig schuldbesef getoond. „De rollen van ieder waren duidelijk: leverancier, hulpje, baas, vervoerder, bewaarder. Het was misschien geen bedrijf waar de boekhouding op orde was, maar afnemers en verkopers meldden zich ook niet altijd met dezelfde regelmaat.”

De officier pleit ervoor dat personen die ervoor zorgen dat schutters aan hun wapens komen, langdurig moeten worden vastgezet. Met wapenhandel kan veel geld worden verdiend en jarenlang was er volgens het OM slechts beperkte aandacht voor deze vorm van criminaliteit, maar inmiddels heeft de strijd tegen de internationale en nationale wapenhandelaren prioriteit.

De zaak kwam aan het licht in het onderzoek naar de dubbele liquidatie in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt in 2012.