Tot 1 jaar cel voor Bredase afvalzwendelaars

De voormalige directeur van het Bredase afvalverwerkingsbedrijf Van Puijfelik moet een jaar de cel in, omdat hij in 2010 en 2011 illegaal huishoudelijk afval naar China exporteerde en deed alsof het om oud papier ging. Zijn broer, samen met hem eigenaar van de fabriek, krijgt zes maanden cel. Dat heeft de rechtbank in Breda dinsdag besloten.

De man die verantwoordelijk was voor de verkoop, kreeg negen maanden cel.

De fraude kwam in 2011 naar buiten toen de politie een inval deed. De eigenaren werden toen opgepakt. Tegen de hoofdverantwoordelijke was vijftien maanden gevangenisstraf geëist. „Een ordinaire milieucrimineel”, noemde de officier van justitie hem. De straf werd iets lager omdat zijn strafblad blanco was en omdat het al lang geleden is.

Nadat de zwendel aan het licht kwam, ging het bedrijf met 125 werknemers op de fles. Het bedrijf mocht Brits huishoudelijk afval importeren om papier eruit te filteren. Balen met petflesjes, huishoudtextiel en blikjes, werden echter naar China vervoerd alsof het om oud papier ging. Die ‘besmette’ balen werden verstopt achter pallets met schoon oud papier.

Behalve de export werd er ook gerommeld met de paklijsten. De Brabanders zetten daar hogere gewichten op dan daadwerkelijk in de containers zat. Zo werd meer winst gemaakt.