„Toekomst Groningen moet centraal staan”

Een onafhankelijke overheidsorganisatie met eigen bevoegdheden moet de problemen die voortkomen uit de gaswinning in Groningen het hoofd bieden. Daarvoor pleit de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De raad vindt dat de huidige aanpak „te gefragmenteerd” is. De toekomst van de provincie moet veel meer centraal komen te staan.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), eigendom van Shell en Exxon Mobil, moet zich wat de OVV betreft niet meer bemoeien met de afhandeling van aardbevingsschade. Gedupeerden moeten terechtkunnen bij de overheid. Die kan vervolgens de aansprakelijkheid regelen met de NAM.

Gedupeerden en bestuurders uit Groningen zijn blij met het advies. Ze hopen dat de nog te vormen regering ermee aan de slag gaat. „Het nieuwe kabinet kan nu twee dingen doen: juridisch aanmodderen of ervoor kiezen om het kabinet te worden dat de problemen echt oplost”, zei gedeputeerde Eelco Eikenaar.

Steun in Den Haag is er in elk geval vanuit de PvdA en GroenLinks. „De NAM moet nu echt snel uit de schadeafhandeling en heeft een veel te grote vinger in de pap”, reageerde PvdA’er Henk Nijboer. Ook Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) wil dat het advies van de OVV wordt opgevolgd. „Wat er in Groningen gebeurt is een ramp in slow motion en een schandvlek op de Nederlandse industriële geschiedenis.”

Susan Top van het Groninger Gasberaad, een organisatie van bewoners en maatschappelijke organisaties, noemt het donderdag verschenen rapport een steun in de rug. „Laten we hopen dat het eindelijk wat verandert.” Veel vertrouwen heeft ze daar vooralsnog echter niet in.

Ook voor Dick Kleijer van de Groninger Bodem Beweging (GBB) geldt: eerst zien, dan geloven. „Wij roepen al jaren dat de NAM zich niet meer met de schadeafhandeling moet bemoeien”, zegt hij. „Of dat nu ook echt zal veranderen is de vraag. Met al die rapporten kun je inmiddels heel Nederland verwarmen en kan de gaskraan wel dicht.”