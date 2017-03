Bart van U. moet toch de gevangenis in voor doodslag op oud-minister Els Borst en op zijn zus Loïs. Het gerechtshof in Den Haag heeft hem donderdag veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging. Anders dan de rechtbank, oordeelt het hof dat hij niet volledig ontoerekeningsvatbaar is.

In beide zaken ziet het hof geen bewijs dat Van U. „zodanig door zijn wanen werd gedreven dat hij daar geen weerstand aan kon bieden”.