Tips voor ouders van jongeren met zelfmoordgedachten

De christelijke hulpverleningsorganisatie Chris biedt vanaf woensdag dertien dagen lang tips aan opvoeders om hun kinderen met zelfmoordgedachten en somberheid te helpen.

Aanleiding voor de campagne is de onder jongeren populaire filmserie ”13 Reasons Why” (13 redenen waarom). In die onlangs door de streamingsdienst Netflix aangeboden serie vertelt de 17-jarige Hannah Baker waarom ze besluit zich van het leven te beroven. Op cassettebandjes noemt ze redenen voor haar besluit.

Het meisje is onder meer slachtoffer van seksueel misbruik en pesten. In de serie zijn expliciete beelden te zien waarop het meisje een eind aan haar leven maakt.

De tip van woensdag heeft betrekking op het tonen van naakfoto’s door jongeren. Chris adviseert opvoeders daarover met hun kinderen in gesprek te gaan, niet alleen in veroordelende zin, maar juist door te vragen naar hun beweegredenen.

Dat in de Netflix-serie zelfdoding in beeld wordt gebracht, stuit op kritiek. Lucy Faas, psycholoog en werkzaam bij 113 Zelfmoordpreventie stelde onlangs in NRC Handelsblad dat 13 Reasons Why de problematiek weliswaar goed in kaart brengt, maar ze was ook sceptisch. „De zelfmoordscène vond ik heftig. Achteraf had ik daar een naar gevoel over. Ik snap dat je hiermee het taboe op suïcide wilt doorbreken, maar waarom dit laten zien? Het is bekend dat het tonen van zelfmoord, of het beschrijven van hoe iemand dit doet, aanzet tot kopieergedrag.”