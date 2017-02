Tilburg strenger voor thuiskweker

De gemeente Tilburg gaat sneller ingrijpen bij bewoners die een hennepkwekerij in hun huis hebben. Op dit moment worden huizen tijdelijk op slot gedraaid als er meer dan duizend wietplanten worden ontdekt. Burgemeester Peter Noordanus kondigde maandag aan dat hij de drempel wil verlagen naar 250 planten. „De drempel is nu nog vrij hoog en door een verlaging kunnen we effectiever optreden”, zei hij in een toelichting.

Aanleiding voor het strengere beleid is de vondst van een hennepkwekerij met ruim vierhonderd planten in een huis aan de Harmelenstraat een week geleden. Omwonenden constateerden verontwaardigd dat de bewoner nog dezelfde dag terugkeerde in zijn huis.

Tilburg is al bijzonder actief met de sluiting van huizen en bedrijfspanden die worden gebruikt voor de productie van drugs. Ook deelt de gemeente boetes uit aan thuistelers.