Tijdlijntrap in vroegere zandgroeve Lunteren

In de voormalige zandgroeve boven op de Goudsberg bij Lunteren komt een driedimensionale tijdlijn. Langs een 15 meter hoge en bijna 100 meter lange trap van cortenstaal staan figuren die elk een periode in de geschiedenis vertegenwoordigen.

De aanleg van de trap is de laatste fase van een project dat is opge- zet om de archeologische en cultuurhistorische bijzonderheden van de Goudsberg en omgeving meer onder de aandacht te brengen, onder andere van de vele (dag)toeristen in de regio.

Een object onder in de groeve refereert aan de vorming van het landschap gedurende de ijstijd. Vervolgens staan er naast de trap een sabeltandtijger (beeld van het pleistoceen), een rendier (verwijzend naar het holoceen, de tijd van jagers en verzamelaars), een rund (symbool voor de eerste boeren in de late steentijd), een middeleeuwse ridder (de tijd van de adel en de dorpelingen) en een man met een kruiwagen (als herinnering aan de grindwinning in de zandgroeve).

De tijdlijntrap, die naar verwachting in april gereed zal zijn, maakt het hoogteverschil beter zichtbaar. Een wandelpad verbindt zandgroeve en trap met het „middelpunt van Nederland”, dat vorig jaar al meer accent kreeg.

Eerder werd er een uitkijkpunt richting Barneveld gerealiseerd. Ook is er een netwerk van wandelpaden uitgezet en zijn er diverse informatieborden geplaatst. Het dorpsmuseum van Lunteren huisvest een permanente expositie over de Goudsberg.

Om het Goudsbergverhaal uit te dragen is onlangs de Stichting Platform Goudsberg, Middelpunt van Nederland opgericht.