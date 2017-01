Tienduizenden luiden jaar met frisse duik in

In Scheveningen rennen om 12.00 uur naar verwachting zo’n 10.000 mensen de zee in voor de traditionele nieuwjaarsduik. Op diverse plekken in Nederland worden op de eerste dag van het nieuwe jaar soortgelijke evenementen gehouden, maar de duik in Scheveningen heeft veruit de meeste deelnemers.

De organisatie van de nieuwjaarsduik schat dat in totaal 50.000 mensen op 142 locaties rond het middaguur het koude water inspringen. Dat zouden er ongeveer evenveel zijn als vorig jaar.

Er worden al sinds 1960 nieuwjaarsduiken georganiseerd. In 1998 was de eerste in zijn huidige vorm. Toen deden 6000 mensen mee. In 2007 was er geen duik; het weer was toen te slecht. Met harde wind uit zuidwest tot west en opkomend tij was er een sterke stroming en hoge golfslag, waardoor deelnemers in gevaar konden komen. Het was voor het eerst in 39 jaar dat er geen duik was in Scheveningen.

Weerbureau Weerplaza waarschuwt deelenemers dat de watertemperatuur laag is. De Noordzee is 7 of 8 graden, de binnenwateren nog kouder: 3 tot 5 graden. En hoewel de buitentemperatuur boven nul ligt, staat er een stevige zuidwestenwind waardoor het in Scheveningen zal aanvoelen als min 2. Voor wie nat het water uitkomt, zal de gevoelstemperatuur zelfs nog lager liggen.