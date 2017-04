„Thuiszorgsector lijdt 149 miljoen verlies”

De thuiszorgsector lijdt per jaar in totaal bijna 150 miljoen euro verlies. Dat komt doordat persoonlijke verzorging aan huis meer kost dan het maximumtarief dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hiervoor hanteert. Verpleging aan huis levert wel winst op, omdat de kostprijs voor dit onderdeel lager is dan het NZa-tarief.

Dat blijkt vrijdag uit een onderzoek dat de NZa heeft laten uitvoeren in de sector. De organisatie wil de tarieven voor verzorging en verpleging herzien, omdat de huidige tarieven gebaseerd zijn op onderzoek uit het jaar 2000.

Per uur verzorging wordt gemiddeld bijna 7 euro verlies geleden, dat is 15 procent. Op elk uur verpleging is het rendement ruim 10 euro, omgerekend 14 procent. De winst op thuisverpleging trekt het verlies op thuisverzorging niet recht, omdat de organisaties veel meer uren verzorging (68 procent van de uren) dan verpleging leveren.

Volgens de NZa lijden niet alle thuiszorgorganisaties verlies, omdat zij vaak zelf andere afspraken maken met de zorgverzekeraars, aldus een woordvoerster. Dan baseren zij zich niet op het NZa-tarief maar spreken ze een eigen tarief af.