Teleurstelling om openblijven van Maeslandtkering

Zware storm blijft uit, extreem hoogwater valt mee. De Maeslandtkering in de Nieuwe Waterweg blijft open. Ramptoeristen reageren teleurgesteld.

Vrijdagmiddag, 15.00 uur. De regen striemt, de wind wakkert aan. De situatie bij de Maeslandtkering, op de drempel van de Rotterdamse haven, wordt grimmiger. Het water klotst hard tegen de basaltkeien. Rotterdam maakt z’n borst nat voor hoogwater.

Twee stormen, gecombineerd met springtij, stuwen het water op. „De waterstand kan wel eens de top tien van hoogste waterstanden sinds 1900 halen”, verwacht woordvoerder Diederik Fleuren van Rijkswaterstaat. De waterbeheerder staat op scherp.

Ramptoeristen rijden bij de Maeslandtkering af en aan om de verwachte sluiting van het waterbouwkundig kunstwerk gade te slaan. Verrekijker en fotocamera in de aanslag. Het dichtgooien van de Nieuwe Waterweg is bijzonder. De eerste –en laatste– sluiting dateert uit 2007.

Remy (51) en Remy (31) de Jong uit Maassluis kijken vanuit hun zwarte Hummer gefascineerd toe. „Ik wil dit graag een keer meemaken. Het is toch een stukje geschiedenis. Zoiets gebeurt ongeveer eens in de vijftig jaar”, weet Remy senior, actief in de beveiliging.

Maeslandt

De lucht is grijs, het water is grijs. De ruitenwissers zwiepen de voorruit schoon. Remy junior maakt foto’s vanuit de auto. De twee zijn voorbereid op hoogwater. „We hebben sleepkabels en kaplaarzen bij ons. Om mensen te helpen die hun auto op een kade hebben laten staan.”

Rond half vier bereikt het water z’n hoogste punt, net onder de cruciale stand van 2,60 meter boven NAP. Sluiting van de Maeslandtkering blijkt niet nodig.

Een tegenvaller. „Het was toch leuk geweest als ie dicht was gegaan”, zegt Cor Verschoor (69) uit Naaldwijk, die speciaal een kijkje komt nemen. „Voor mij is het een thuiswedstrijd.”

De Westlander, al veertig jaar actief als sportduiker, is onder de indruk van de Maeslandtkering. „Een technisch hoogstandje. Zoiets zie je niet veel in de wereld. En als je ze al ziet, zijn Nederlanders betrokken geweest bij de bouw.”

Ramptoerisme bij de waterkering is niet alleen een mannending. Vink (34) –„geen voornaam”– uit Maassluis komt met drie kleine kinderen in een Ford Ka een kijkje nemen. „Leuk toch? Waarom leuk...?! Tja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik had gehoopt dat ie dicht zou gaan.” En weg kart ze weer.

Paul (45) en Monika (39) Roos uit Honselersdijk strijden onder een grote gele paraplu tegen de elementen. „Niet verkeerd zo’n kering. Ons huis staat 1 meter boven NAP. Als het water met een stand van 3 meter door de dijken breekt, staat ons huis nog altijd 2 meter onder water”, merkt hij droogjes op. De Rozen trekken verder. „We gaan nu naar Scheveningen. De oude haven staat daar blank.”

Een groot vrachtschip van DFDS Seaways passeert de waterkering. En nog één. Onverstoorbaar. Keringwatchers kijken een tikje verongelijkt. Wetend dat ze voor afsluiting van de ‘Maeslandt’ moeten wachten op een echte storm.