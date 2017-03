TEFAF trekt ruim 70.000 bezoekers

Kunstbeurs TEFAF heeft dit jaar iets minder bezoekers getrokken dan vorig jaar. Zo’n 71.000 mensen kwamen afgelopen week af op het evenement in Maastricht. Vorig jaar waren dat er ongeveer 4000 meer. De organisatie is zeer tevreden, er is veel verkocht en de bezoekersaantallen lagen in de lijn van verwachting, aldus een woordvoerster tegen het ANP.

„Het aanbod dat handelaren meenamen was van fantastische kwaliteit dus de verwachtingen waren hooggespannen.” De kunstbeurs trok belangstellenden van over de hele wereld: Europeanen, Amerikanen, Russen, Chinezen, Indiërs, Indonesiërs, mensen uit Latijns-Amerika. Leuk was volgens de woordvoerster ook dat er particulieren waren die werken kochten en vervolgens langdurig in bruikleen gaven aan musea.

Een niet bij naam genoemde persoon kocht bijvoorbeeld twaalf albums met 750 aquarellen van dieren en planten die in opdracht van keizer Rudolph II (1552-1612) werden gemaakt. De verzameling werd vervolgens langdurig in bruikleen gegeven aan het Rijksmuseum. Een andere verzamelaar kocht een oud poppenhuis dat in het Museum of Fine Arts in Boston te zien zal zijn.

Veel musea kochten werken aan waaronder Boymans van Beuningen, het Singer en het Metropolitan Museum of Art in New York. Ook Museum Prinsenhof in Delft kocht met hulp van diverse geldschieters een werk aan. Het betreft een historiestuk van Cornelisz Jacobsz. Delff. Het stuk met de titel De droom van Jacob, werd rond 1605 in Delft geschilderd.