Teevendeal kost ook Van der Steur de kop

De nasleep van de Teevendeal heeft ook minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie de kop gekost. Hij is de derde bewindspersoon van VVD-huize die over de kwestie valt. De huidige minister van Wonen en Rijksdienst Stef Blok zal hem opvolgen.

De zichtbaar geëmotioneerde Van der Steur maakte zijn beslissing bekend tijdens het debat in de Tweede Kamer over zijn rol in de kwestie. Hij constateerde dat zijn antwoorden „er niet toe doen” en dat velen hun politieke oordeel al hadden geveld.

Hij zei al voor het debat premier Mark Rutte ervan op de hoogte te hebben gesteld dat hij zijn ontslag zou gaan indienen. „Ik wilde dit debat voeren omdat ik mij wilde verdedigen tegen onterechte beschuldigingen die ongefundeerd zijn en niet op feiten zijn gebaseerd.” Hij zei anderhalf jaar met „hart en ziel” op zijn ministerie te hebben gewerkt.

De zaak kwam begin deze week weer in het nieuws door een boek van verslaggever Bas Haan van Nieuwsuur. Daarin stelt hij dat Van der Steur als Kamerlid en minister informatie over de deal had achtergehouden. Ook premier Mark Rutte zou meer hebben geweten. De oppositie reageerde verbolgen.

Van der Steur verdedigde zichzelf donderdag met overtuiging. In 2015 had hij zich als Kamerlid bemoeid met antwoorden op Kamervragen aan zijn voorganger Ivo Opstelten. „Zeer kwetsbaar”, had Van der Steur genoteerd bij de passage over bedragen van de deal met drugshandelaar Cees H. die toenmalig staatssecretaris Fred Teeven zich had weten te herinneren.

Het was informatie waar de Kamer toen al tijden om vroeg. Maar volgens Van der Steur was het nooit zijn bedoeling geweest met de opmerking „kwetsbaar” openbaarmaking af te raden. Hij vond het juist vreemd dat die info niet eerder was gedeeld. Het kon de oppositie donderdag niet overtuigen.

Rutte stelde zich pal op achter Van der Steur. Hij zei dat hij hem zo weer zou benoemen. „Maar deze strijd was niet te winnen”, zei de premier na afloop. Zelf kwam hij ook flink onder vuur van de oppositie te liggen tijdens het debat.

Van der Steur kwam tijdens zijn ministerschap geregeld in opspraak. Dat gebeurde in verband met de ‘bonnetjesaffaire’ van de Teevendeal, maar ook nadat hij MH17-onderzoeker George Maat voortijdig had afgeserveerd. Van der Steur bood ook excuses aan vanwege het falen van de instanties in de zaak-Bart van U. en nadat hij de Kamer niet goed had geïnformeerd over omstreden foto’s van Volkert van der G.