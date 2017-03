„Te weinig oog voor starters op woningmarkt”

Politieke partijen hebben te weinig aandacht voor de moeilijke positie van starters op de woningmarkt. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw na het doorspitten van de verkiezingsprogramma’s.

De betaalbaarheid van koopwoningen is momenteel volgens de EIB „zeer gunstig”, maar starters profiteren daar totaal niet van omdat het voor hen steeds moeilijker is geworden om een hypotheek te krijgen. Daardoor komen ze in toenemende mate klem te zitten op de woningmarkt, waarschuwt de EIB.

Het probleem zou eenvoudig op te lossen zijn met maatregelen als het schrappen van de verplichting een hypotheek binnen dertig jaar af te lossen, maar de partijen hebben daar haast niets over in hun verkiezingsprogramma’s staan. „En waar dit wel gebeurt, zijn de voornemens vaak ook nog niet concreet uitgewerkt.”