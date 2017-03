Tbs voor moordenaar Pieck verlengd

De tbs-maatregel voor de moordenaar van Maartje Pieck is met een jaar verlengd. Dat vonniste de rechtbank in Zwolle dinsdag na een reguliere beoordeling van de lopende tbs-maatregel.

De moord had in 2000 plaats in Kampen. De vijftienjarige Pieck bezorgde folders en werd door de nu 54-jarige Jan H. verkracht en vermoord. Haar naakte lichaam werd in een bos teruggevonden. H. kreeg vijftien jaar cel en tbs opgelegd. Ruim tien jaar zit de man in behandeling, al mocht hij sinds vorig jaar op onbegeleid verlof. Bij dat verlof kregen nabestaanden van het meisje tot hun schrik een brief van het OM met de melding dat H. weer in Kampen mocht zijn. Dat bleek een fout. Zelf zei H. op de zitting deze stad te mijden. „Ik wil de nabestaanden niet voor het hoofd stoten.”

H. wil met zijn partner samenwonen. Dat doel wordt niet binnen een jaar bereikt, denkt de rechtbank. Verlenging van de tbs met twee jaar is dan het uitgangspunt, maar de rechters wijken ervan af gezien de vorderingen die de man maakt en de lange duur van zijn behandeling. Daarom willen de rechters H. over een jaar weer zien. Advocaat Wim Anker heeft al aangegeven volgend jaar om de voorwaardelijke beëindiging van de tbs te vragen.