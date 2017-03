In een tbs-instelling in Venray is maandag een 45-jarige man aangehouden. Hij zou in april 2015 in Oss op een vrouw hebben geschoten.

Hij zou op die woensdagavond in een huis aan de Narcishof een 34-jarige rijschoolhoudster hebben beschoten. Ze raakte lichtgewond en de dader ging er vandoor.

De man zit nu vast voor een gewapende overval op een winkel in het Overijsselse Holten, ook in 2015. De man werd daarvoor een maand later aangehouden in Duitsland.