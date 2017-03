Syriër krijgt 14 jaar voor doden liefdesrivaal

Een 29-jarige Syriër is dinsdag in hoger beroep overeenkomstig de eis veroordeeld tot veertien jaar gevangenisstraf voor het doden en verbranden van een 46-jarige man uit het Brabantse Esch. De verdachte had een geheime relatie met de vrouw van het slachtoffer.

Het gerechtshof in Den Bosch vindt bewezen dat de verdachte de man van het leven heeft beroofd. Eerder kreeg de verdachte van de rechtbank elf jaar cel opgelegd, waartegen het OM beroep aantekende.

Het slachtoffer, vader van drie kinderen, stond aan het hoofd van een Syrisch gezin dat na een vlucht nog maar kort in Nederland was. De verdachte ging in november 2014 ’s nachts naar hun huis in Esch om daar met het latere slachtoffer te praten. Daar ontstond een worsteling met fatale gevolgen voor de bewoner. Vervolgens bracht de verdachte diens lichaam op een fietskar naar een bos in Boxtel en stak daar het lijk in brand.