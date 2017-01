Sylvana Simons presenteert lijst Artikel 1

Sylvana Simons heeft maandag de lijst met kandidaten van haar nieuwe partij Artikel 1 voor de Tweede Kamerverkiezingen gepresenteerd. Ze deed dat in het televisieprogramma RTL Late Night.

Na lijsttrekker Simons staat Fatima Faïd, raadslid van de Haagse Stadspartij, op twee en journaliste Brigitte Sins op drie. Oud-SP’er en schrijfster Anja Meulenbelt is lijstduwer op de twintigste plek. Andere bekende namen zijn schrijfster Simone van Saarloos (8) en sociaal en cultureel antropoloog Gloria Wekker (19).

Sylvana Simons vertrok in december bij de politieke partij DENK en begon haar eigen partij. Ze kon zich niet meer vinden in de koers van DENK en was teleurgesteld in de omgang met haar. DENK-campagneleider Ian van der Kooye vertrok samen met Simons en staat nu op nummer zes op de lijst van Artikel 1.

Hoofdpunten van de nieuwe partij zijn het bevorderen van gelijkwaardigheid en het tegengaan van discriminatie.