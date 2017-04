„Supportershome FC Twente minimaal jaar dicht”

Het supportershome van Vak-P in het stadion van FC Twente blijft minimaal twaalf maanden gesloten. Dat stelt de supportersgroep van Vak-P op Facebook. De gemeente zou in een aangetekende brief dit hebben laten weten. „Uiteraard”, zo schrijven de supporters „gaan wij hier niet mee akkoord en houden wij jullie op de hoogte over eventuele vervolgstappen”.

De gemeente Enschede bevestigde woensdag dat er een brief is gestuurd maar wilde niet op de inhoud ingaan. Het gaat om een aankondiging van een voorgenomen besluit, kon een woordvoerder slechts aangeven. Overleg volgt nog voordat er een definitieve beslissing kan worden genomen. Wat de supportersgroep zegt, is voor eigen rekening, aldus de zegsman.

Bij een politieactie vorige week donderdag in het supportershome van FC Twente werden vijf mannen opgepakt, en bij het stadion ook een. De politieactie, gericht op georganiseerde criminaliteit, begon tijdens de wedstrijd FC Twente - PSV. Een en ander verliep niet vlekkeloos, zei ook later burgemeester Onno van Veldhuizen. Het supportershome van FC Twente werd vrijdag gesloten wegens de handel in drugs.

De politie onderzoekt nog steeds de precieze rol van de aangehouden mannen, maar ook wat er is misgegaan bij het stadion en wie er nog meer betrokken bij was. Burgemeester en club praten ook nog over de gebeurtenissen. Verder komt de rol van de stadionspeaker nog onder de loep.