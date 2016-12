Het overvallersgilde blijkt ook op eerste kerstdag niet stil te zitten. Zondagochtend sloeg een man met Oost-Europees uiterlijk zijn slag in Geleen. Op de Markt overviel hij rond 11.00 uur een supermarkt en ging er met een onbekende buit vandoor.

Er vielen volgens de politie geen gewonden bij de overval. De politie is een onderzoek begonnen en vraagt het publiek via burgernet om uit te kijken naar de gevluchte verdachte. De man is mogelijk gewapend dus mensen moeten hem niet benaderen.