Stroomstoring Utrecht voorbij

De stroomstoring die delen van de stad Utrecht trof, was dinsdagmorgen rond 5.30 uur verholpen, zo meldt netbeheerder Stedin. Sinds middernacht kampte Utrecht met een forse stroomstoring. Zo’n 14.000 huishoudens zaten zonder stroom. Het ging vooral om wijken in het noorden van Utrecht en delen van de binnenstad. Maar ook vanuit Ondiep, Zuilen, Abstede en Sterrenwijk kwamen via de sociale media meldingen van mensen die in het donker zaten.

De stroomstoring is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting of brand in een distributiepunt van Stedin aan de Nijverheidsweg.

Vanuit de Nijverheidsweg worden ongeveer zestig zogenoemde middenspanningsstations aangestuurd die verspreid over heel Utrecht liggen.