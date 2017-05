Strooiwagens gingen 14 keer de wereld rond

Rijkswaterstaat heeft de balans opgemaakt van afgelopen winter. De ruim 540 strooiwagens, bemand door 1200 mensen, legden samen 600.000 kilometer af, dat is veertien keer de wereld rond. Ze strooiden ruim 75 miljoen kilo zout. Meer dan een derde daarvan werd gestrooid tijdens ijzel en sneeuwval in de eerste twee weekends van januari.

Het was een milde winter, zeker vergeleken met de strenge winter 2012/2013. Toen ging er maar liefst 130 miljoen kilo zout doorheen.

Op 7 januari veroorzaakte ijzel extreme gladheid in een groot deel van het land. Dat weekend is maar liefst 15 miljoen kilo gestrooid en zijn de calamiteitenmachines, de twee Firestorms en de nieuwe Lavastorm, volop ingezet. Ook tijdens de sneeuwval op 12 en 13 januari en 11 op 12 februari is veel gestrooid en veel materieel ingezet. Op 3 maart rukten de strooiwagens voor het laatst uit, aldus Rijkswaterstaat.

Vorstschade werd vooral gemeld op snelwegen in Noord-Holland en Midden-Nederland. Er waren 300 meldingen van schade aan het wegdek, tegen 105 meldingen in de voorgaande winter.