Stripserie over zeeheld Piet Hein

Er komen zeker twee stripboeken over de Rotterdamse zeeheld Piet Hein. Dat meldt het Museum voor het Beeldverhaal Strips! uit Rotterdam. Striptekenaar en schrijver John Heijink uit Eindhoven maakt de tekenserie Poveglia, genoemd naar een klein Italiaans eiland vlakbij Venetië. Daar vocht Piet Hein voor de Venetiaanse regering tegen het koninkrijk Napels en Sicilië.

De serie is een geromantiseerd verhaal over het leven van de zeeheld die eind vijftiende en begin zestiende eeuw leefde. Het eerste boek gaat over de strijd om Venetië. In het tweede deel komt de verovering van de Spaanse Zilvervloot aan bod. Mogelijk komt er nog een derde boek, laat Heijink weten.

Het eerste deel wordt op zaterdag 18 februari gepresenteerd in Strips! Heijink is daarbij aanwezig om het boek te signeren.