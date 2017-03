Strijens Belang en VVD botsen om burgerpeiling

De VVD in Strijen maakt bezwaar tegen een door Strijens Belang georganiseerde „alternatieve burgerpeiling” over de voorgenomen herindeling van de Hoeksche Waard. De lokale belangenpartij zou daarmee de privacywet overtreden.

De provincie Zuid-Holland wil dat de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard per 1 januari 2019 fuseren. Tegelijk met de Tweede Kamerverkiezingen houden Binnenmaas, Korendijk en Cromstrijen (tegenstanders van herindeling) morgen burgerpeilingen. Oud-Beijerland en Strijen, voorstanders van herindeling, doen dat niet.

Strijens Belang heeft nu in Strijen pamfletten verspreid om inwoners ertoe op te roepen zich de komende dagen over de herindeling uit te spreken. De antwoordstroken kunnen op meerdere plekken in grote tonnen worden ingeleverd. Op de stroken kunnen naam en adresgegevens worden vermeld, en dat de VVD zei maandag dat dat niet kon in verband met de privacy. Volgens de partij is het onduidelijk hoe te controleren is of de peiling zorgvuldig, correct en fraudebestendig verloopt.

„Wij vragen naam en adresgegevens simpelweg om te kunnen verifiëren dat er geen misbruik van de pamfletten gemaakt wordt”, legt raadslid Oosterkamp van Strijens Belang uit. Hij wijst erop dat de raad een formele burgerpeiling niet nodig vond. „Daarom organiseren wij een eigen, alternatieve peiling. De politiek in Strijen is niet slim geweest. Als de Tweede Kamer straks moet beslissen over de herindeling komt als eerste vraag het draagvlak onder de bevolking op tafel. Strijen heeft geen antwoord, Strijens Belang wel.”