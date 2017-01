Streefkerks gemeentehuis gekraakt uit passie voor de jeugd

Twee inwoners van Streefkerk hebben afgelopen week het voormalige gemeentehuis in hun dorp gekraakt. Ze ergerden zich aan de verloedering van het monumentale pand aan de Kerkstraat.

„Het was vroeger echt een prachtig gebouw”, zegt Patrick Takkenberg (42). „Maar daar is tegenwoordig weinig meer van over. Het staat al jaren leeg. De buitenboel is compleet verwaarloosd, de ramen zitten dichtgetimmerd. En binnen is het helemaal erg. De eigenaar doet er niets aan. Die schijnt in Zwitserland te wonen.”

De gang van zaken zorgde er ruim een jaar geleden al voor dat er in de gemeenteraad van Molenwaard vragen werden gesteld over het onderhoud van het pand in het centrum van Streefkerk, pal tegenover de hervormde kerk. Destijds waren de ramen ingegooid en inwoners maakten zich grote zorgen over de veiligheid. „Mensen waren bang dat er brand zou ontstaan”, aldus Takkenberg.

De gemeente spreekt de eigenaar regelmatig aan op zijn verantwoordelijkheden. Dat leidde er onder meer toe dat het pand gedeeltelijk werd dichtgetimmerd. „Maar het blijft voor iedereen een doorn in het oog”, aldus Takkenberg.

Begin vorige week was de maat vol voor hem en Joop Planken (70). Het tweetal –dat zich verenigd heeft in het Aktiecomité Vrienden van Streefkerk– verschafte zich toegang tot het voormalige stadhuis, hing bordjes ”gekraakt” aan de buitenkant en plaatste nieuwe sloten.

„We willen de rommel opruimen, er nieuwe ramen in zetten en de boel verven, zodat het er weer een beetje toonbaar uitziet”, vertelt Takkenberg. „En als het klaar is, hopen we dat het een leuke speel- of hangplek voor de Streefkerkse jeugd wordt. Dat is ons ideaal, we hebben beiden passie voor de jeugd.”

De mannen slapen nu om de beurt in het gemeentehuis. „We eten thuis en soms moet er nog gewerkt worden, maar we proberen zo veel mogelijk aanwezig te zijn. We zijn nu wél verantwoordelijk. We zijn veel van huis, maar onze vrouwen staan er voor 100 procent achter.”

Hoewel Streefkerk geen ervaring heeft met krakers, scharen veel inwoners zich achter de inspanningen van de twee. „Het hele dorp steunt ons. We krijgen alleen maar positieve berichten. Iedereen is blij dat er wat gebeurt voordat het uit de hand loopt. Het dorp vindt het een schande zoals het gebouw erbij staat. We schijnen de eerste krakers in Streefkerk te zijn. Zo schrijven we nog geschiedenis ook”, lacht Takkenberg. „Het ergste wat er kan gebeuren, is dat ik op mijn zeventigste nog een strafblad krijg. Maar zo’n vaart zal dat niet lopen”, valt Planken hem bij.

Het tweetal heeft politie en gemeente op de hoogte gesteld van zijn actie. Die instanties hebben nog niet ingegrepen. „Dat kunnen wij ook niet”, legt gemeentevoorlichter Ingeborg Voogt uit. „Dat ligt niet op onze weg, want het pand is niet van ons. Dat zou de eigenaar moeten doen.” Volgens Voogt koestert de gemeente gemengde gevoelens over de actie. „Kraken is wettelijk niet toegestaan. Anderzijds betreuren we de leegstand.” De gemeente heeft contact met de krakers en de eigenaar. „In het verleden hebben we gevraagd of dingen gerepareerd konden worden. Dat is toen gebeurd.”

Ook Takkenberg en Planken gaan contact zoeken met de eigenaar. Planken: „Het is zijn eigendom en we weten best dat je niet aan andermans spullen moet komen. We hebben geen kwade bedoelingen en zijn zeker niet van plan hem zijn pand te ontfutselen.”