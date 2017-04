Straf Bart van U. onherroepelijk

Het vonnis in hoger beroep van acht jaar gevangenisstraf en tbs tegen Bart van U., die oud-minister Els Borst en zijn zus Loïs om het leven bracht, is maandag onherroepelijk geworden. Er is geen cassatie ingesteld tegen de uitspraak, meldt het Openbaar Ministerie.

Van U. kreeg half maart behalve tbs met dwangverpleging ook acht jaar celstraf opgelegd van het gerechtshof in Den Haag. Anders dan de rechtbank oordeelde het hof dat hij niet volledig ontoerekeningsvatbaar is.

In eerste aanleg kreeg Van U. alleen tbs en geen celstraf, omdat de rechters in Rotterdam tot de slotsom kwamen dat zijn misdrijven hem vanwege zijn schizofrenie niet aangerekend kunnen worden. Het OM bleef van mening dat Bart van U. wel degelijk celstraf verdient en stelde beroep in.

De 41-jarige Van U. bracht oud-minister van Volksgezondheid Els Borst in 2014 om het leven. Hij werd niet opgepakt en doodde een jaar later zijn zus in Rotterdam.