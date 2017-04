De Amerikaanse marine schoot vorige week bijna zestig kruisraketten af op de Syrische luchtmachtbasis Shayrat. De aanval was een strafmaatregel tegen het gebruik van chemische wapens afgelopen dinsdag door (vermoedelijk) het Syrische regeringsleger. Het is de eerste keer dat Amerika een klap uitdeelt in Syrië. De grote vraag is of het de laatste klap was. beeld AFP