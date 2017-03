De Erasmusbrug in Rotterdam is in de nacht van donderdag op vrijdag rond 03.00 uur weer vrijgegeven voor wegverkeer, zo meldt Stadsbeheer Rotterdam. Donderdagavond werd de brug afgesloten vanwege een storing die uren duurde.

Het was de derde keer in maart dat er een storing was met de brug. De Erasmusbrug, in de volksmond De Zwaan geheten, is een belangrijke verbinding tussen het noorden en zuiden van Rotterdam. Niet alleen autoverkeer, ook fietsers, voetgangers en trams maken er gebruik van.