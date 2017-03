Vodafone kampte donderdagmiddag met een landelijke storing in het 4G-netwerk. Rond 18.00 uur was het probleem opgelost. De storing was vooral te merken door klanten die gebruikmaken van VoLTE, dat is bellen via het 4G-netwerk, aldus een woordvoerder. Veel klachten zijn er niet binnengekomen, zegt hij, aangezien de groep mensen die belt via 4G niet groot is.