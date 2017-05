Stoplicht in Tilburg langer op groen met app

De gemeente Tilburg is een proef begonnen met een app die ouderen en invaliden langer de tijd gunt om over te steken. De verkeerslichten op een druk kruispunt in de stad herkennen de gebruikers van de app en weten hoeveel tijd die nodig hebben om over te steken. Het licht blijft voor hen langer op groen staan.

De app op de mobiele telefoon werkt ook voor blinden en slechtzienden. Als zij in de buurt komen kan de rateltikker worden ingeschakeld, zodat de continue geluidsoverlast kan worden beperkt.

Volgens de gemeente gaat het om de eerste proef met een voetgangersapp in Nederland. Tilburg laat weten dat het initiatief is genomen omdat er regelmatig klachten waren van mensen die te weinig tijd hadden om veilig over te steken. De proef duurt drie maanden.