„Stop uitzetting gezinnen naar Afghanistan”

Nederland moeten stoppen met het uitzetten van gezinnen met jonge kinderen naar Afghanistan. De situatie in het land is onveilig en instabiel. Dat zeggen acht kinder- en mensenrechtenorganisaties maandag waaronder Unicef, Defence for Children en Amnesty International.

„De veiligheidssituatie in Afghanistan is erg verslechterd”, zegt Horia Mosadiq van Amnesty International. „Delen die eerder veilig waren, zijn nu niet meer veilig. Het aantal kinderen onder de slachtoffers is sterk toegenomen. Ook het aantal ontheemden is met 1,5 miljoen mensen verdrievoudigd in vier jaar tijd.” Uit onderzoek van Save the Children blijkt dat 91 procent van 520 ondervraagde Afghaanse kinderen onder de vijftien jaar te maken kreeg met een vorm van geweld.

„De Nederlandse overheid neemt onaanvaardbare risico’s. Wij maken nu samen een vuist en roepen de Nederlandse overheid op om per direct te stoppen met het uitzetten van kwetsbare mensen”, zegt Martine Goeman namens de kinder- en mensenrechtenorganisaties.