Stichting wil nieuwe moskee in Veenendaal

De stichting Taubah uit Veenendaal wil in deze plaats een nieuwe moskee bouwen. Afgelopen dagen haalde de stichting met een driedaagse inzamelingsactie 20.000 euro op voor de bouw van een islamitisch bedehuis, zo valt te lezen op haar Facebookpagina.

Hoeveel geld de stichting denkt nodig te hebben om een nieuwe moskee te bouwen, is niet bekend. Evenmin is duidelijk waar het gebouw moet komen. Op dit moment zit de stichting in een pand aan de Klovenier.

De stichting was vanmiddag niet bereikbaar voor een reactie.

Taubah zet zich naar eigen zeggen in „om de moslimgemeenschap te onderwijzen in haar religie.” Zo biedt de stichting onder meer lessen Arabisch aan aan kinderen vanaf 4 jaar.