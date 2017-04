Stemhulp voor twijfelende Turkse kiezers

Turkse Nederlanders die nog twijfelen tussen evet (ja) en hayir (nee), kunnen via internet stemadvies inwinnen over het referendum. Naar het voorbeeld van de Nederlandse StemWijzer heeft een groepje Turkse Nederlanders en Turkse expats die hier werken een naar eigen zeggen onafhankelijke onlinestemhulp gemaakt. Aan de hand van twintig stellingen kunnen kiezers hun standpunt bepalen over het forse pakket aan grondwetswijzigingen.

Moet de uitvoerende macht geheel bij de Turkse president komen te liggen of gedeeltelijk in handen blijven van de regering? En: moet de president de bevoegdheid krijgen om het parlement te ontbinden, of juist niet? De makers van de stemhulp, Oy Danismani in het Turks, hebben stellingen over de voorgestelde veranderingen in vier talen opgeschreven: Turks, Engels, Nederlands en Duits.

„Er is veel onwetendheid over, mensen begrijpen vaak niet waar het over gaat”, legt initiatiefnemer Ahmet Talan uit. „We hebben geprobeerd de grondwetswijzigingen neutraal en in duidelijke taal weer te geven.”

Talan werkte in 2015 aan een StemWijzer voor de Turkse parlementsverkiezingen. Hij deed dat destijds voor ProDemos, de organisatie die ook de Nederlandse StemWIjzer opstelt.

Wie alle stellingen heeft ingevuld, krijgt een percentage voor ’ja’ en voor ’nee’ als resultaat. Daaronder wordt voor de kiezer nog eens benadrukt dat het alles of niets is: „U kunt een ongewenste wijziging enkel tegenhouden door nee te stemmen. Op dezelfde manier betekent een ja-stem dat u akkoord gaat met alle wijzigingen in het pakket.”

De stemhulp staat op oydanismani.org. Volgens Talan hebben meer dan 100.000 mensen er inmiddels gebruik van gemaakt. De meesten wonen in Turkije, maar ook veel Nederlandse en Duitse Turken hebben de stemhulp ingevuld.