Het stembureau in het stadhuis van Nijmegen blijft twee uur langer open, tot 23.00 uur. Er was een tekort aan stembiljetten en daarom krijgen kiezers langer de gelegenheid hun stem uit te brengen, zo laat de gemeente weten.

Ook in andere plaatsen bleven stembureaus langer open. Onder meer in Rotterdam, Leiden, Utrecht en Den Haag werd besloten dat mensen die om 21.00 uur al in een rij stonden hun stem gewoon mochten uitbrengen.