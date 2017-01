Stel dat ‘huisslaaf’ hield blijft vastzitten

Een echtpaar uit het Twentse Tubbergen, dat ervan wordt verdacht een zwakbegaafde man jarenlang als huisslaaf te hebben gehouden, blijft voorlopig in de gevangenis. Dat heeft de rechtbank in Almelo vrijdag besloten naar aanleiding van het verzoek van het stel om de voorlopige hechtenis op te heffen.

De 59-jarige man en de 45-jarige vrouw zitten sinds juli vorig jaar vast. Snikkend deden ze vrijdag hun verzoek en beloofden ze alle medewerking aan het onderzoek. Hun advocaat Roel van Faassen vond dat er geen kans was dat er in Tubbergen onrust zou ontstaan aangezien de standplaats van de woonwagen van het stel is ontruimd en het buiten het dorp wil gaan wonen. De rechtbank meent echter dat de rechtsorde te zeer is geschokt door het gebeurde.

De zaak gaat op 3 april verder; de inhoudelijke behandeling wordt in de zomer verwacht.