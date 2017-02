Steeds meer kalfjes sterven in eerste jaar

Steeds vaker sterven kalfjes in de melkveehouderij in het eerste levensjaar. Het gaat om kalveren die direct van de moeder worden gescheiden en afhankelijk zijn van zorg door de boer. Volgens de organisatie Dier&Recht schiet goede zorg voor de kalfjes door de schaalvergroting in de melkveehouderij vaker tekort.

Uit gegevens van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) blijkt dat in 2015 13,3 procent van de geregistreerde kalveren (vanaf 3 dagen oud) in het eerste levensjaar stierf. Dat zijn zo’n 350.000 dieren per jaar. In 2009 vond de GD de sterfte van 9 procent al veel te hoog. In 2014 steeg dit percentage naar 10,8 procent. Gezien de resultaten voor de eerste helft van 2016 lijkt deze stijgende trend in de kalversterfte door te zetten.

Dier&Recht wil Friesland Campina, Nederlands grootste zuivelcoöperatie, met een petitie oproepen om met haar boeren maatregelen te nemen om de verhoogde kalversterfte te stoppen.