„Steeds meer invloed salafisten in Amsterdam”

Bijna de helft van de 22 moskeeën van Marokkaanse origine in Amsterdam staat onder invloed van het salafisme. Deze fundamentalistische stroming in de islam heeft afgelopen jaren een opmars gemaakt in de hoofdstad waarbij gematigde moskeeën binnen haar invloedssfeer zijn geraakt. Dit blijkt uit onderzoek van NRC waar de krant zaterdag over schrijft.

De ontwikkeling in moskeeën hangt samen met de toenemende invloed van Saoedi-Arabië. Nederlandse imams worden steeds vaker opgeleid aan de islamitische universiteit van Medina en gaan na terugkeer het salafisme prediken. Tot nu toe werd gedacht dat de salafisten een een kleine minderheid vormen binnen de moskeegemeenschap.

Gemeenten maken zich zorgen over de tendens, omdat sommige salafisten een anti-integratieboodschap uitdragen die voeding kan geven aan radicalisering.