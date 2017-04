Stedelijk toont werk Edward Krasiński

Het Stedelijk Museum in Amsterdam toont vanaf eind juni een expositie over kunstenaar Edward Krasiński. Het is voor het eerst dat in ons land een retroperspectief wordt getoond van deze hoofdrolspeler van de Poolse avant-garde in de jaren zestig en zeventig, liet het museum maandag weten.

Krasiński (1925-2004) is volgens het Stedelijk een van de belangrijkste kunstenaars die Oost-Europa heeft gekend. Zijn werk is momenteel populair bij een jonge generatie kunstenaars en conservatoren. De tentoonstelling geeft een beeld van zijn gehele artistieke loopbaan, van de sculpturen van gevonden materialen uit de vroege jaren zestig tot zijn latere installaties. In totaal zijn ruim vijftig werken van zijn hand te zien.

De kunstenaar putte zijn inspiratie uit de vooroorlogse avant-garde bewegingen als het Poolse constructivisme, maar bracht in zijn werk ook speelse humor en de rol van toeval naar voren. De expositie opent op 23 juni en duurt tot en met 15 oktober.