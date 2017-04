Staphorsters genieten van tulpenpracht in Noordoostpolder

De Noordoostpolder is deze dagen op sommige plekken veranderd in een veelkleurige deken. De tulpen staan in volle bloei.

De kleurenpracht trekt deze weken duizenden belangstellenden. Bij Creil, een dorp in de Noordoostpolder, kun je een tulpenbelevingsveld bezoeken. Honderden rassen zijn daar te bewonderen. Met een helikopter is een vlucht mogelijk boven de tulpenvelden in de polder.

tulpen

Een van de bezoekers is Margje Dunnink uit Staphorst. Met enkele familieleden geniet ze van het tulpenveld bij Creil. „Het is gewoon mooi om die tulpen te zien. Ik wist niet dat er zo veel soorten waren.”

In het Reformatorisch Dagblad van donderdag 27 april een achtergrondartikel over tulpenteelt in de Noordoostpolder.