Staphorster leerlingen maken fonkelnieuwe Franse bordspellen

Ouderwetse bordspelen ontwikkelen die alles te maken hebben met Frankrijk. Drie groepen leerlingen van 3 havo en 3 vwo van de Pieter Zandt Scholengemeenschap in Staphorst doen mee aan het Concours Interscolaire van de organisatie Franszelfsprekend.

De jongens en meiden bedachten fonkelnieuwe gezelschapsspellen. Vrijdag was de deadline en leverden ze hun werkstukken in.

Franszelfsprekend is de sectie Frans van Levende Talen, een federatie van veertien talensecties van taaldocenten. Franszelfsprekend schrijft elk jaar een prijsvraag uit voor scholieren. Dit jaar was de opdracht om een spel te maken over Franstalige landen, de Franse taal en het liefst natuurlijk een combinatie van beide. De leerlingen mochten een bestaand spel met nieuwe inhoud maken of een heel nieuw spel.

Rond Kerst vroeg docente Frans Wiecherlien Driessen (39) haar klassen wie mee wilde doen aan dit Concours Interscolaire. Drie groepen pakten de handdoek op. Ze staken er heel wat uurtjes in.

Er doen veel meer middelbare scholen mee. Een jury maakt een shortlist. Als de Staphorster leerlingen genomineerd worden voor de finale, mogen ze hun bedenksel dit voorjaar in Utrecht presenteren. Uiteraard moet er dan gespeeld worden volgens de spelregels in het Frans.

Bataille

Gerbert Bouwman (14), Matthijs de Jong (13), Laurence Talen (15), Gerben Koster (14) en Jasper Kooiker (15) uit 3 vwo bedachten het spel Bataille. Strijd dus. Het is een kruising tussen Risk, monopoly en De Kolonisten. Het is van alles wat, maar tegelijkertijd helemaal nieuw. De vier spelers dienen steden en departementen in Frankrijk te veroveren. „In het begin kopen we een stad, om de zoveel beurten krijgen we salaris in de middeleeuwse Franse Livres en zo moeten we elkaar via een uitkiende strategie aanvullen of juist negeren”, zegt Jasper Kooiker. „Wie uiteindelijk Parijs verovert, heeft gewonnen. We bestrijden elkaar met legers die op deze kaartjes staan.”

3D-printer

De jongens pakten het groots aan. Het bord lieten ze bij een drukker maken, de vlaggenmasten komen uit een 3D-printer. Je zou het zo in het schap van een winkel kunnen tegenkomen. Docent Wiecherlien is zeer te spreken over de jongens. „Zeer creatief, inventief en het heeft alles te maken met Frankrijk.”

Annemijn van der Horst (14), Miranda Harke (14), Corine Ubak (14), Laura Heide (14), Lisanne Troost (15) en Sophie Veijer (14) bedachten La Campagne Autour de La Tour Eiffel. „Het is een veldtocht die draait om de Eiffeltoren”, zeggen de dames. Via dobbelstenen kom je op gekleurde vakjes, waar kaarten bij horen. Zo krijgen de spelers een opdracht. Ze moeten iets uitbeelden, iets tekenen en als je op een zwart vlak komt, moet je wat geks doen: een schaap nadoen of tegen een boom praten. „Er moet ook wat gekkigheid in zitten. Uiteraard alles in het Frans.”

Het spel Sing le Ton (eenling) is van Ilse Hoeve (14), Gélise Dunnink (15) Lieneke Bisschop (15) en Gerieke Tippe (14) uit 3 havo. „Het is een kaartspel, gebaseerd op Uno. Een kruising tussen pesten en kwartet.”