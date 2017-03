De stafchef van de Duitse bondskanselier Angela Merkel lijkt in zijn nopjes met de verkiezingsuitslag in Nederland. „Nederland, oh Nederland, jij bent een kampioen. Wij houden van Oranje om zijn daden en zijn doen”, aldus Peter Altmaier, die een aardig woordje Nederlands spreekt, op Twitter.

„Gefeliciteerd met dit geweldige resultaat”, luidt de rest van Altmaiers tweet.