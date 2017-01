Staatsbosbeheer verbiedt bomenkap in bos na ongelukken

Particulieren mogen de komende tijd niet meer de bossen van Staatsbosbeheer in om bomen te kappen. De organisatie schort in heel Nederland de contracten met particuliere houtzagers op.

Aanleiding zijn twee ongelukken in Drenthe. Een man uit Hengelo kwam om het leven nadat hij een omvallende boom op zich kreeg.

In Noord-Nederland heeft Staatsbosbeheer 300 tot 400 contracten met particuliere houtzagers. Zij mogen tegen betaling bomen zagen op een aangewezen perceel. Staatsbosbeheer markeert de bomen –van maximaal 30 centimeter doorsnee– die houthakkers mogen vellen voor brandhout.

„In het contract hebben we allerlei regels over veiligheid opgenomen. Zo zijn er voorschriften met betrekking tot de machine, maar we stellen ook als eis dat mensen veiligheidsmaatregelen treffen zoals een zaagbroek, helm en veiligheidsschoenen”, vertelt woordvoerder Jorien Bakker van Staatsbosbeheer. De organisatie controleert geregeld of mensen zich aan de regels houden. „Over het algemeen gaat het goed. Alleen zijn er toevallig twee ongelukken achter elkaar geweest.”

De maatregel, waarover de houtzagers binnenkort een brief krijgen, geldt in elk geval tot half februari. Staatsbosbeheer wil inzicht in de oorzaken van de ongelukken. Daarna hebben de houtzagers waarschijnlijk nog een maand de tijd om hout uit de bossen te halen. Op 15 maart begint het officiële broedseizoen en is houtkap verboden.

Ongelukken

Het ongeluk met de 58-jarige Hengeloër gebeurde vorige week vrijdag in het Noordbargerbos bij Emmen. Het slachtoffer was met een 55-jarige man uit Emmen aan het zagen toen het tweetal de omvallende boom op zich kreeg. Omstanders probeerden het tweetal te bevrijden, maar dat lukte pas toen de hulpdiensten gearriveerd waren. Maandag overleed de 58-jarige Hengeloër, die conciërge was op een scholengemeenschap, meldde RTV Drenthe.

Afgelopen maandag raakte een 59-jarige man uit Assen gewond in een bos bij Amen. Hij liep meerdere botbreuken op, aldus het Dagblad van het Noorden. De oorzaak is nog niet bekend. De hulpdiensten moesten een tijdje zoeken naar het slachtoffer. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis in Assen. Hoe het op dit moment met de gewonden gaat, is niet bekend.