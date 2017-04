Sporen Koningsdag Amsterdam opgeruimd

In Amsterdam zijn vijfhonderd mensen van de stadsreiniging de hele nacht bezig geweest om de rommel van Koningsdag op te ruimen. Vrijdagochtend was alles weer schoon, op een paar plekken na waar nieuwe troep was achtergelaten na een reinigingsbeurt vroeg in de nacht. Dat zei een woordvoerster van de gemeente.

Met Koningsdag erbij zijn er 750 schoonmakers in touw geweest om de hoofdstad aan kant te krijgen.

Opvallend was dat dit jaar mensen veel meer dan vorige jaren gebruik hebben gemaakt van de extra minicontainers en vuilnisbakken en -zakken. Daardoor lag er veel minder losse rommel op straat. „Daar zijn we blij mee”, aldus de woordvoerster. Er waren 1500 extra vuilnisbakken en containers neergezet. Die worden vrijdag weer weggehaald.