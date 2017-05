Spookrijder veroorzaakt ongeluk

Een spookrijder heeft zaterdagochtend vroeg een ongeluk veroorzaakt op het Prins Clausplein bij Den Haag. Het ging mis op de verbindingsweg tussen de A12 en de A4 richting Delft.

De spookrijder, een 45-jarige Pool, botste op een tegenligger en kwam terecht op de vangrail. Hij was volgens de politie onder invloed van drugs en/of drank en verzette zich bij zijn aanhouding. Agenten gebruikten pepperspray om de man in bedwang te krijgen. Bij de aanrijding raakte hij gewond, maar het letsel valt mee, zegt een politiewoordvoerster. De Pool is naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder van de tegenligger was een 29-jarige man uit Zoetermeer in een bestelbusje. Hij raakte ook gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

De VerkeersInformatieDienst meldt dat de spookrijder al vanaf Vlaardingen op de verkeerde weghelft van de A4 reed. Dat is een afstand van 17 kilometer.

Rijkswaterstaat zei te verwachten dat de verbindingsweg tot 10.00 uur dicht zou zijn.