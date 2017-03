SP slaat PvdA-handreikingen af

De SP heeft vrijdag in een fel debat met regeringspartij PvdA een reeks handreikingen afgeslagen. In het EenVandaag-debat deed PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher zijn best naar overeenkomsten te zoeken. SP-voorman Emile Roemer koos ervoor afstand te houden in de jacht op de linkse kiezer.

In de tweestrijd over het zoeken naar oplossingen voor de werkloosheid wees Roemer voorstellen van Asscher af: „Ik hoor hier Mark Rutte.” Hij verwees hiermee naar de VVD-leider waarmee de sociaaldemocraten de afgelopen vier jaar regeerden.

Volgens Asscher heeft Roemer een houding van „na de SP de zondvloed”. Hij kwam met dit verwijt nadat Roemer niet wilde ingaan op het aanbod om samen een oplossing te vinden voor de positie van flexwerkers. „Als je kijkt naar de plannen van de SP krijg je op termijn een tekort van 21 miljard euro.”

Roemer hamerde er op dat de PvdA de VVD moet afzweren „want anders krijgen we hetzelfde als de afgelopen jaren”. Hij zei dit toen Asscher aangaf net als de SP minder marktwerking in de zorg te willen en naar afschaffing van het eigen risico te streven.

De SP-lijsttrekker noemde zijn concurrent op links de „marionettenpop van de zorgverzekeraars” en pleitte voor een grotere ingreep in het zorgstelsel dan de PvdA wil: „Je kunt ook niet halfzwanger zijn.”

Asscher op zijn beurt viel de SP aan op de geplande bezuinigingen op Defensie van 1 miljard euro. „Je kunt een terrorist niet bestrijden door tomaten te gooien. Je zult een leger nodig hebben.” Hij wees Roemer op een peiling waaruit blijkt dat een grote meerderheid van de SP-achterban ook niet wil bezuinigen op Defensie, net als de PvdA.

Roemer wees de kritiek van de hand. Door Bagdad te bombarderen heb je nou juist een voedingsbodem gecreëerd voor de islamistische terreurorganisatie IS, zo zei hij.