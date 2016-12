Soepelere spelregels nieuwe ideeën in zorg

De zorgsector in Nederland krijgt vanaf volgend jaar meer mogelijkheden om te experimenteren met vernieuwende zorgoplossingen, maakte de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dinsdag bekend.

Met de versoepelde regels kunnen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren twee jaar langer experimenteren met kleinschalige nieuwe ideeën die niet binnen de bestaande regels worden gefinancierd. Tot nu toe kon maximaal drie jaar kleinschalig worden geëxperimenteerd. Die periode blijkt volgens de zorgautoriteit soms te kort.

Een voorbeeld van een behandeling die onder de nieuwe regels langer getest kan worden is een bepaalde psychotherapeutische behandeling van tinnitus (oorsuizen). Om te bepalen of deze behandeling straks in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de basiszorgverzekering is meer tijd nodig, liet een woordvoerster van de NZa weten.

De forensische zorg, zorg voor psychiatrische gedetineerden, valt vanaf januari ook onder de beleidsregel innovatie, waardoor er meer mogelijkheden zijn om nieuwe ideeën uit te proberen.