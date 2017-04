Snelle doorstroming bij Turks referendum Deventer

In Deventer stond woensdagochtend een korte rij wachtenden bij de stemlokalen in de sporthallen van De Scheg toen die stipt om 09.00 uur open gingen. Die rij Turkse Nederlanders was al snel opgelost toen de deuren eenmaal open gingen, zei een woordvoerder van de gemeente Deventer.

Tienduizenden Turkse Nederlanders kunnen tot en met zondag stemmen voor het referendum over de omstreden wijziging van de grondwet van Turkije. Die aanpassing zal de Turkse president Erdogan meer macht geven.

Plan voor machtige president Turkije

In de sporthal zijn veel stemhokjes beschikbaar, zodat er een snelle doorstroming is aldus de zegsman. De gemeente raadt kiezers wel aan om met de bus te komen, omdat de parkeerruimte er beperkt is.

Er zijn drie locaties waar Turkse Nederlanders kunnen stemmen over wijziging van de Turkse grondwet: in Amsterdam, Deventer en Den Haag. Automobilisten die in Deventer willen stemmen en van de A1 komen, kunnen hun auto op een transferium kwijt dat daar speciaal voor is ingericht, zegt de woordvoerder van de gemeente.