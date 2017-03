Snel 100 miljoen voor betere ouderenzorg

Nog voor de zomer krijgen verpleeginstellingen die het het hardste nodig hebben in totaal 100 miljoen euro om de ergste problemen aan te pakken. Dat heeft staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) vrijdag aan de Tweede Kamer laten weten.

Dit bedrag had hij al eerder toegezegd voor 2017, maar er wordt nu grote spoed achter gezet om het daadwerkelijk uit te keren. Het gaat erom de zorgaanbieders die ernstige problemen hebben met de kwaliteit een steun in de rug te geven. Vaak zijn daar veel werknemers ziek en is er veel verloop onder het personeel.

Instellingen moeten zich zelf aanmelden voor het extra geld en aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals transparant zijn over de inspanningen en bestedingen.

In politiek Den Haag wordt gestreden om extra geld voor ouderenzorg. Eerder deze week kwam de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met berekeningen hoeveel er nodig is om de kwaliteit op peil te krijgen. Dat bedrag loopt uiteen van 1,3 miljard tot 3,1 miljard euro. Het komende kabinet moet daar een besluit over nemen. De partijen die meedoen aan de formatietafel laten zich daar nu niet over uit.