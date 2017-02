Sneeuwvrij dak leidt naar hennepkwekerij

Politiemensen hebben in de Noord-Brabantse plaats Katwijk (gemeente Cuijk) een hennepkwekerij ontdekt. Ze werden bij hun speurwerk geholpen door het winterse weer: het dak van de woning was het enige in de buurt waar zaterdagmiddag geen sneeuw op lag.

De politie riep mensen eerder al op extra alert te zijn op sneeuwvrije daken, omdat dat zou kunnen wijzen op de aanwezigheid van een hennepkwekerij. De warmtelampen die ervoor zorgen dat de hennepplanten groeien, zorgen er ook voor dat de sneeuw smelt.

In het pand in Katwijk stonden 550 hennepplanten die rijp waren om te oogsten. De bewoners waren afwezig toen de politie de woning binnenviel.